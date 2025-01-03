Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI làm việc tại Bình Phước thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 124 đường số 2, Khu dân cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing trên nhiều nền tảng (website, mạng xã hội, email,...) nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.
Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường để xây dựng nội dung phù hợp và hiệu quả.
Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung (SEO) cho các bài viết, bài đăng trên website và mạng xã hội.
Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh mạng xã hội.
Phối hợp với các bộ phận khác (Sales, Design,...) để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của chiến dịch marketing.
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung, báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến.
Tham gia các hoạt động brainstorming, phát triển ý tưởng nội dung mới.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực Content Marketing (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG).
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và hấp dẫn.
Nắm vững các kỹ thuật SEO cơ bản.
Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội và các công cụ marketing online.
Khả năng phân tích số liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 09, Manor 2Str, Sunrise C, The Manor Central, Đường Nguyễ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

