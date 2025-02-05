Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, Huyện Cư Jút

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm NPP, đại lý mới

Chăm sóc KH cũ

Cập nhật thông tin thị trường

Phối hợp hoàn tất đơn hàng

Đề xuất ý tưởng kinh doanh khu vực phụ trách

Báo cáo, lập kế hoạch thị trường

Phụ trách các tỉnh : Lâm Đồng, Gia lai, Đắk Nông, Bình Phước (mỗi tỉnh 1 nhân viên)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp 12/12

Giới tính: Nam

Trên 1 năm kinh nghiệm sales

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng kênh phân phối, đại lý về mảng vật liệu xây dựng và điện nước

Thương lượng, bán hàng, giải quyết vấn đề, đọc số liệu, excel

Nhà ở 1 trong các tỉnh phụ trách

Chấp nhận công tác ở các tỉnh khác theo điều động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING Pro Company

