Tuyển Digital Marketing Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Tòa nhà gia định, lầu 8A. 566 Quốc Lộ 13 phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Báo cáo tổng kết sau mỗi hoạt động về chi phí và kết quả đạt được.

• Phối hợp với bộ phận Kinh doanh, Kế hoạch hàng hóa xây dựng các chương trình khuyến mại riêng của từng chi nhánh, đề xuất chương trình riêng cho các nhãn hàng.

• Báo cáo hiệu quả từng chương trình khuyến mại, đánh giá chương trình khuyến quà tặng và giảm giá.

• Tiến hành thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ, thị trường nhằm phân tích báo cáo về biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng, các kế hoạch trade marketing của đối thủ.

• Giám sát, đánh giá các hoạt động trưng bày POSM (POSM - là tổng hợp tất cả các vật dụng hỗ trợ cho việc bán hàng tại địa điểm bán lẻ, hội chợ, triển lãm nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu), quảng cáo triển khai theo tiến độ đề ra.

• Thực hiện kế hoạch thương hiệu, theo dõi hiệu suất tài sản thương hiệu

• Thực hiện và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch thương hiệu.

• Lập báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

• Trình bày các nội dung trên bằng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ và đề xuất các hình thức minh hoạ hợp lý khác.

• Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tổ chức sự kiện của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng tốt nghiệp về Marketing, truyền thông, tiếp thị, hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có ít nhất 06 tháng đến 1 năm kinh nghiệm làm Trade Marketing hoặc phụ trách các công việc liên quan mảng Brand Assistant, Data analyst.

• Có kiến thức về Sales, phân phối hàng hóa.

• Kiến thức làm việc về hệ thống quản lý số liệu, báo cáo và lập kế hoạch, có tư duy logic.

• Sử dụng thành thạo tất cả các ứng dụng Microsoft Office.

• Khả năng làm việc trong một môi trường nhịp độ nhanh.

• Khả năng xử lý nhiều dự án cùng một lúc.

• Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

• Có kỹ năng giao tiếp, viết tiếng Anh tốt.

• Có các chứng chỉ chứng nhận trình độ tiếng Anh.

• Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

• Am hiểu về sales , từng làm việc với các đơn vị nhãn hàng là một lợi thế

• Tốt nghiệp đại học

Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn, Lương tháng 13

• Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, BHXH.

• Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc.

• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

• Được hỗ trợ trau dồi thêm về chuyên môn và kỹ năng liên quan từ ban lãnh đạo công ty và những người có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Imexco Việt Nam

