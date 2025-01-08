Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung Marketing toàn diện, bao gồm cả nội dung văn bản, thiết kế và hình ảnh, video.

Nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa nội dung.

Viết bài blog, bài đăng trên mạng xã hội, bài viết website và các loại nội dung khác.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Phân tích hiệu quả của chiến dịch marketing nội dung và báo cáo kết quả.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Tìm kiếm và phát triển các cơ hội hợp tác với các blogger, influencer và các đối tác khác.

Theo dõi xu hướng thị trường và cập nhật kiến thức về marketing nội dung.

Sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng mục tiêu.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ SEO để tối ưu hóa nội dung.

Thiết Kế Designer/Photoshop/Figma/Illustration - Agency Marketing các sản phẩm marketing và quảng cáo cho công ty, bao gồm:

Thiết kế website landing page và banner để tạo ra một trang web đẹp và chuyên nghiệp.

Thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads và Fanpage.

Sẽ chịu trách nhiệm về tính thẩm mỹ của các sản phẩm của công ty, giúp chúng tôi tạo ra những sản phẩm đẹp mắt và độc đáo để thu hút khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và hấp dẫn.

Sử dụng thanh thạo các phần mềm thiết kế Figma, Photoshop, Illustrator, InDesign.

Có kiến thức về SEO và các công cụ hỗ trợ SEO.

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Có đam mê với lĩnh vực Marketing và Content.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia học các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO

