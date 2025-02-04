Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Hữu Toàn làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
- Bình Phước:
- Ấp Tân Lập, xã Phước Thiện,Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Lập kế hoạch trồng cây mới, chăm sóc các loại cây trồng của niên vụ
- Tính toán, trình duyệt giá bán vỏ mũ lô cây cao su.
- Tìm Nhà cung cấp chủng loại cây giống cây lâm nghiệp theo nhu cầu của Công ty.
- Kiểm tra tình hình phát triển, bệnh của cây trồng và trình phương án xử lý
- Quản lý hàng hóa, tài sản nhập xuất tồn kho, lập định mức nhiên liệu sử dụng...Quản lý hàng hóa, tài sản, quản lý xuất nhập tồn kho, lập định mức nhiên liệu sử dụng.
- Quản lý công tác hành chánh tại công ty (kiểm soát công, phép, giờ làm việc, lịch trực, tu bổ sửa chữa trang thiết bị cơ sở hạ tầng, người ngoài, súc vật vào công ty).
-Tham gia công tác PCCC.
-Kiểm kê cây, vật tư, tài sản đầu ra, đầu vào.
-Kiểm tra bảng tính lương, công, phép hàng tháng.
-Kiểm soát, điều hành mọi hoạt động của trang trại thông qua ủy quyền của BGĐ.
-Lập kế hoạch và báo cáo tổng hợp hàng tháng.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Dưới 45 tuổi
Kinh nghiệm quản lý trên 2 năm
Ưu tiên người Bình Phước
Tại Công ty Cổ Phần Hữu Toàn Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, các chế độ lễ tết theo quy định của nhà nước và công ty.
- Hưởng chế độ du lịch, nghỉ mát
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
