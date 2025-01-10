Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - Tuyển toàn tỉnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới và giới thiệu các sản phẩm.

Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng các thiết bị và giải pháp mới của công ty.

Lắng nghe, tiếp thu và tìm hướng giải quyết yêu cầu của khách hàng

Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn cho khách hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm kinh doanh, bàn hàng trong lĩnh vực phân bón, hệ thống tưới, máy móc, thiết bị nông nghiệp,…

Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp tốt với khách hàng

Tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết phục, ứng xử linh hoạt, ...

Có đam mê với lĩnh vực kinh doanh, năng động, tiếp thu nhanh. Có thể đi thị trường ở các tỉnh lân cận.

Sử dụng cơ bản tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, ...

Ứng viên ở các khu vực

Tại CÔNG TY TNHH HIFARM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Lương cứng 6.500.000 - 8.000.000 Gross + hoa hồng (deal theo năng lực và kinh nghiệm làm việc)

Thưởng hoa hồng cao/thưởng theo kết quả kinh doanh

Được cung cấp các thiết bị làm việc cần thiết

Được đóng đầy đủ BHTN, BHXH, Teambuilding, các hoạt động giải trí hàng tuần của công ty

Thời gian làm việc linh hoạt

