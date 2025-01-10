Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HIFARM
Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Phước:
- Tuyển toàn tỉnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới và giới thiệu các sản phẩm.
Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng các thiết bị và giải pháp mới của công ty.
Lắng nghe, tiếp thu và tìm hướng giải quyết yêu cầu của khách hàng
Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn cho khách hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm kinh doanh, bàn hàng trong lĩnh vực phân bón, hệ thống tưới, máy móc, thiết bị nông nghiệp,…
Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp tốt với khách hàng
Tự tin trong giao tiếp, có khả năng thuyết phục, ứng xử linh hoạt, ...
Có đam mê với lĩnh vực kinh doanh, năng động, tiếp thu nhanh. Có thể đi thị trường ở các tỉnh lân cận.
Sử dụng cơ bản tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, ...
Ứng viên ở các khu vực
Tại CÔNG TY TNHH HIFARM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Lương cứng 6.500.000 - 8.000.000 Gross + hoa hồng (deal theo năng lực và kinh nghiệm làm việc)
Thưởng hoa hồng cao/thưởng theo kết quả kinh doanh
Được cung cấp các thiết bị làm việc cần thiết
Được đóng đầy đủ BHTN, BHXH, Teambuilding, các hoạt động giải trí hàng tuần của công ty
Thời gian làm việc linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIFARM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
