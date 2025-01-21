Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng làm việc tại Bình Phước thu nhập 5 - 18 Triệu

Mức lương 5 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 479/16 quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 18 Triệu

– Quản lý data khách hàng của công ty.

– Tìm kiếm dự án và phát triển công việc kinh doanh cung cấp thiết bị điện và thí nghiệm điện.

– Thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán, chuẩn bị hợp đồng và hồ sơ đặthàng.

– Chịu trách nhiệm kí kết các đơn đặt hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng để đạt doanh được giao.

– Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

– Nỗ lực đạt doanh số bán hàng và doanh thu mục tiêu.

– Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ nếu có.

Với Mức Lương 5 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên ngành kỹ thuật điện, cung cấp điện, hệ thống điện.

– Kinh nghiệm làm việc: không yêu cầu.

Có kinh nghiệm kinh doanh online, kinh nghiệm về marketing và truyền thông là một lợi thế, đặc biệt là kinh nghiệm kd thiết bị điện.

– Sử dụng thành thạo các ứng dụng: Microsoft Oficce (words, excel, powerpoint...).

– Nhiệt tình, chịu được áp lực cao trong công việc.

– Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh Đọc- Viết, Giao tiếp tốt là một lợi thế.

– Ưu tiên ứng viên có bằng B2.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

– Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

– Công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến trong công việc

– Lương thỏa thuận, thưởng kinh doanh theo chế độ của công ty.

– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT ....

– Thời gian thử việc từ 1-2 tháng, tùy thuộc vào năng lực của ứng viên,

– Chế độ tăng lương theo năng lực và kinh nghiệm

– Du lịch, thưởng các ngày lễ, tết ...

– Mọi chế độ khác theo quy định của Luật lao động

– Thu nhập tùy vào năng lực, sẽ đàm phán khi pv trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Kỹ Nghệ Năng Lượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin