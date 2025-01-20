Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 124 đường số 2, Khu dân cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Biên tập nội dung bài viết, video, hình ảnh phục vụ cho các chiến dịch truyền thông của công ty.

Viết bài PR, bài quảng cáo sản phẩm, bài đăng trên mạng xã hội.

Tham gia lên ý tưởng và thực hiện các dự án truyền thông.

Chỉnh sửa, hiệu đính bài viết, đảm bảo tính chính xác và nhất quán về nội dung và hình thức.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch truyền thông.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng truyền thông mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Ngôn ngữ học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực biên tập.

Có khả năng viết tốt, sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kiến thức về marketing và truyền thông.

Thành thạo các phần mềm biên tập văn bản (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh (Photoshop, Illustrator).

Có kinh nghiệm làm việc với các mạng xã hội (Facebook, Instagram, Youtube...).

Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

