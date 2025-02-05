Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Công Ty CPV Food Bình Phước tại KCN Becamex, H. Chơn Thành, Chơn Thành, Huyện Chơn Thành

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phụ trách công việc tuyển dụng công nhân và nhân viên của Công Ty;
- Kết nối với cá nhân / tổ chức để tạo nguồn Ứng viên;
-Có đi công tác Tỉnh, tầm 10 ngày / tháng: công ty hỗ trợ 100% chi phí Khách sạn và ăn uống;
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn;
__ Địa điểm làm việc sau trúng tuyển:
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam
CPV Food Bình Phước ( Nhà Máy Chế Biến Gà Xuất Khẩu lớn nhất Đông Nam Á )
Đ/c: KCN Becamex, H. Chơn Thành, T. Bình Phước

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học các ngành;
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;
- Có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn hoạt bát.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ xe đưa rước hằng tuần tuyến Bình Phước – TPHCM, Bình Phước – Đồng Nai;
Lương cơ bản 8.5 - 9 triệu / tháng, phụ cấp cơm 600 nghìn / tháng và các phụ cấp khác theo từng vị trí;
L
8.5 - 9 triệu / tháng,
Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong 2 tháng thử việc;
Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;
Chính sách tăng lương lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty;
Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

