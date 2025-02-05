Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Phụ trách công việc tuyển dụng công nhân và nhân viên của Công Ty;

- Kết nối với cá nhân / tổ chức để tạo nguồn Ứng viên;

-Có đi công tác Tỉnh, tầm 10 ngày / tháng: công ty hỗ trợ 100% chi phí Khách sạn và ăn uống;

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn;

__ Địa điểm làm việc sau trúng tuyển:

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

CPV Food Bình Phước ( Nhà Máy Chế Biến Gà Xuất Khẩu lớn nhất Đông Nam Á )

Đ/c: KCN Becamex, H. Chơn Thành, T. Bình Phước

- Tốt nghiệp Đại Học các ngành;

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;

- Có khả năng giao tiếp, nhanh nhẹn hoạt bát.

Hỗ trợ xe đưa rước hằng tuần tuyến Bình Phước – TPHCM, Bình Phước – Đồng Nai;

Lương cơ bản 8.5 - 9 triệu / tháng, phụ cấp cơm 600 nghìn / tháng và các phụ cấp khác theo từng vị trí;

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong 2 tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;

Chính sách tăng lương lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

