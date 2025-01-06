Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 124 đường số 2, Khu dân cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Marketing online (website, mạng xã hội, email marketing,...) và offline (sự kiện, quảng cáo truyền thống,...).

Phối hợp với các bộ phận khác (bán hàng, sản xuất,...) để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp Marketing.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và báo cáo kết quả định kỳ.

Phát triển và quản lý ngân sách Marketing.

Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện nhằm thúc đẩy doanh số.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing.

Thực hiện các báo cáo và công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Nắm vững các kiến thức về Marketing online và offline.

Có kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo và lập kế hoạch.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

