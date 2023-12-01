Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM
- Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ công tác đối ngoại liên quan đến khách hàng, cơ quan nhà nước cùng Tổng giám đốc
- Đảm bảo tất cả thông tin liên quan đến mọi công việc và kế hoạch của Tổng Giám Đốc phải được bảo mật một cách tuyệt đối.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên sinh viên ngành liên quan luật học
- Tiếng Trung thành thạo (nghe, nói , đọc đánh chữ)
- Tiếng anh giao tiếp
- Sử dụng tương đối các phần mềm vi tính văn phòng
- Giới tính: Nữ (chưa kết hôn)
- Tuổi tác : từ 22-28
- Tính cách : hướng ngoại, cởi mở, lối sống hiện đại.
- Ngoại hình : ưa nhìn, chiều cao trên 1m60
- Ngành nghề : sản xuất ghế Sofa / nội thất cao cấp
Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Bằng cấp: Đại học
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 22 - 28
Lương: 600 - 1,300 USD
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
