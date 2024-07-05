Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 7 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 05/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: 176A, Đường 30/04, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Gọi điện tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng theo danh sách data có sẵn.
- Tư vấn kiến thức sức khỏe và sản phẩm khi khách hàng có nhu cầu.
- Mời khách hàng tham gia hội thảo tầm soát sức khỏe tại công ty.
- Gửi thư mời cho khách hàng.
- Tư vấn trực tiếp và lên hồ sơ cho khách hàng.

 

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 20 - 28 và tốt nghiệp từ 12 trở lên.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Có giọng nói rõ ràng, dễ nghe và giao tiếp tốt.
- Yêu thích công việc tư vấn khách hàng.
- Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 5,500,000đ + Hoa hồng + Thưởng hiệu suất.
- Được hỗ trợ line gọi miễn phí.
- Tham gia lớp đào tạo nâng cao kiến thức định kỳ.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
- Có cơ hội phát triển thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT

CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

