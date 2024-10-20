Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 131 Trần Văn Khéo, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, hỏi thăm tình trạng da khách hàng trong lúc chăm sóc/làm liệu trình cho khách. Nói chuyện nhỏ nhẹ, tế nhị, lịch sự và luôn tôn trọng khách hàng.

Thực hiện liệu trình cho Khách khi đến Spa/Thẩm Mỹ viện để làm đẹp

Sử dụng mỹ phẩm đúng liều lượng, tuyệt đối không sử dụng thêm cho khách hàng tránh tình trạng làm da khách bị bỏng hoặc lảng phí mỹ phẩm..

Học cách sử dụng máy mỗi khi có máy mới.

Vào mỗi cuối tháng, các dịch vụ viên phải họp với Tổ Trưởng.

Tác phong chuyên nghiệp với khách hàng: niềm nở, tận tình, chu đáo..

Chấp hành các việc khác do BGĐ giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng làm qua các Spa/Thẩm Mỹ viện trong cùng ngành nghề

Tư vấn, bán hàng và chăm sóc cho khách hàng tận tình, chu đáo.

Cung cấp dữ liệu để hỗ trợ công việc cho các bộ phận liên quan.

Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc giao.

Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với tay nghề và kinh nghiệm của ứng viên

Được hưởng tất cả các quyền lợi theo qui định của Luật Lao động

Tăng lương theo niên hạn: 01 năm xem xét 02 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANGEL BEAUTY

