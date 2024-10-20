Tuyển Giáo dục/Đào tạo CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 30 Triệu

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Giáo dục/Đào tạo

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Vincom Xuân Khánh, Tầng 3, 209 Đường 30/4, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều

Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp tập luyện. Huấn luyện cho khách hàng, đảm bảo cho khách đạt được mục tiêu luyện tập. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để đáp ứng nhu cầu tập luyện với HLV cá nhân của khách hàng. (Tất cả kiến thức chuyên môn cũng như kĩ năng giao tiếp với khách hàng đều được đào tạo một cách chuyên nghiệp).
Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp tập luyện.
Huấn luyện cho khách hàng, đảm bảo cho khách đạt được mục tiêu luyện tập.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để đáp ứng nhu cầu tập luyện với HLV cá nhân của khách hàng. (Tất cả kiến thức chuyên môn cũng như kĩ năng giao tiếp với khách hàng đều được đào tạo một cách chuyên nghiệp).

Tốt nghiệp THPT trở lên. Có niềm đam mê trong lĩnh vực Thể Dục Thể Hình. Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp bạn sẽ được hoan nghênh và được đào tạo đầy đủ về các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để trở thành một HLV Cá nhân (Personal Trainer - PT) trước khi làm việc. Làm việc full time, 6 ngày/ tuần.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có niềm đam mê trong lĩnh vực Thể Dục Thể Hình.
Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp bạn sẽ được hoan nghênh và được đào tạo đầy đủ về các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để trở thành một HLV Cá nhân (Personal Trainer - PT) trước khi làm việc.
Làm việc full time, 6 ngày/ tuần.

Được tham gia khóa đào tạo trở thành một PT chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể hình. Có cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập cực kì hấp dẫn bao gồm: lương cơ bản & % hoa hồng. Được tập luyện miễn phí tại các CLB của California Fitness & Yoga. Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24/7. 12 ngày nghỉ phép mỗi năm. Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.
Được tham gia khóa đào tạo trở thành một PT chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể hình.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập cực kì hấp dẫn bao gồm: lương cơ bản & % hoa hồng.
Được tập luyện miễn phí tại các CLB của California Fitness & Yoga.
Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24/7.
12 ngày nghỉ phép mỗi năm.
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

