Tuyển Giáo dục/Đào tạo CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Vincom Xuân Khánh, Tầng 3, 209 Đường 30/4, P. Xuân Khánh, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như phương pháp tập luyện. Huấn luyện cho khách hàng, đảm bảo cho khách đạt được mục tiêu luyện tập. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng để đáp ứng nhu cầu tập luyện với HLV cá nhân của khách hàng. (Tất cả kiến thức chuyên môn cũng như kĩ năng giao tiếp với khách hàng đều được đào tạo một cách chuyên nghiệp).

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên. Có niềm đam mê trong lĩnh vực Thể Dục Thể Hình. Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc mới tốt nghiệp bạn sẽ được hoan nghênh và được đào tạo đầy đủ về các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để trở thành một HLV Cá nhân (Personal Trainer - PT) trước khi làm việc. Làm việc full time, 6 ngày/ tuần.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia khóa đào tạo trở thành một PT chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể hình. Có cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập cực kì hấp dẫn bao gồm: lương cơ bản & % hoa hồng. Được tập luyện miễn phí tại các CLB của California Fitness & Yoga. Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24/7. 12 ngày nghỉ phép mỗi năm. Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

