Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: số 35 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc

- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục ký kết hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm (được hổ trợ bởi quản lí).

- Chăm sóc khách hàng tiềm năng theo dữ liệu của công ty.

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

(Sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quản lí.)

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/nữ từ 22 - 45 tuổi.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Giao tiếp tốt, có ngoại hình sáng là lợi thế.

- Thái độ làm việc nghiêm túc chịu khó, có thể gắng bó lâu dài.

- Phẩm chất tính cách: Nhiệt tình, tâm huyết với công việc, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng, trợ cấp thu nhập theo quy định của công ty.

- Được thưởng du lịch hằng năm.

- Tham gia team building và nhiều hoạt động hấp dẫn.

- Môi trường làm việc năng động, hiện đại và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC

