Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: số 35 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục ký kết hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm (được hổ trợ bởi quản lí).
- Chăm sóc khách hàng tiềm năng theo dữ liệu của công ty.
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
(Sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quản lí.)

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 22 - 45 tuổi.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Giao tiếp tốt, có ngoại hình sáng là lợi thế.
- Thái độ làm việc nghiêm túc chịu khó, có thể gắng bó lâu dài.
- Phẩm chất tính cách: Nhiệt tình, tâm huyết với công việc, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
- Yêu thích bán hàng, sẵn sàng làm việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng, trợ cấp thu nhập theo quy định của công ty.
- Được thưởng du lịch hằng năm.
- Tham gia team building và nhiều hoạt động hấp dẫn.
- Môi trường làm việc năng động, hiện đại và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

