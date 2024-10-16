Tuyển Xây dựng Tổng công ty vận tải thủy - CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp thực hiện công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc đầu tư dự án xây dựng. - Tham gia cùng đội ngũ quản lý dự án từ khâu nghiên cứu tiền khả thi, triển khai xây dựng, bàn giao dự án đưa vào vận hành; - Tham gia khảo sát, tìm kiếm địa điểm, cơ hội đầu tư, chuẩn bị hồ sơ đề xuất dự án, hồ sơ dự thầu... theo quy định của luật Đầu tư; - Tham gia công tác làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về khía cạnh phát triển dự án (lựa chọn nhà đầu tư, chuẩn bị đầu tư, GPMB) của dự án; - Tham gia làm việc cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị tư vấn kiểm duyệt hồ sơ thiết kế các gói thầu, hạng mục công trình thuộc dự án; - Tham gia làm việc các nhà thầu, đơn vị tư vấn, đối tác về công tác đôn đốc tiến độ, rà soát chất lượng kỹ thuật hồ sơ từ khía cạnh phát triển dự án; - Hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc xây dựng, kết nối, duy trì, phát triển các mối quan hệ với các hiệp hội, tổ chức, cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương. - Và các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

-Ứng viên chọn một trong hai địa điểm làm việc tại Hà Nội hoặc Cần Thơ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn;

- Thông thạo hồ sơ pháp lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

- Đã từng tham gia lập quy trình đầu tư của một dự án;

- Có quan hệ tốt với chính quyền địa phương, các Sở/Ban/Ngành tại Hà Nội;

Tại Tổng công ty vận tải thủy - CTCP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng tháng 13

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc.

- Thưởng các ngày lễ trong năm.

- Hưởng 12 ngày phép, thưởng tết dương lịch và âm lịch theo quy định.

- Được hướng dẫn và phát triển nghề nghiệp ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty vận tải thủy - CTCP

