Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation
Ngày đăng tuyển: 20/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Comatce Tower, 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dự giờ đánh giá giờ học của giáo viên tiếng anh (online)
- Trực tiếp đào tạo và nghiệm thu kết quả đào tạo của gia sư bao gồm: đào tạo đầu vào, đào tạo định kỳ, ...
- Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng và nội dung đào tạo phù hợp cho từng tập gia sư quản lý
- Đề xuất phương án nâng cao quy trinh và tài liệu đào tạo và giảng dạy
- Phối hợp cùng các phòng ban để hỗ trợ, đào tạo, nâng cao chất lượng của giáo viên tiếng anh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh, sư phạm ngoại ngữ, ...
- Tiếng Anh IELTS 7.0 hoặc TOEIC 800 trở lên
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng đào tạo, học thuật hoặc giảng dạy tiếng Anh (có kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo online là một lợi thế)
- Kỹ năng phân tích nhu cầu đào tạo, xây dựng bài giảng, tài liệu giảng dạy/ đào tạo
- Có chứng chỉ TESOL/CELTA... là một lợi thế
- Có tư duy logic, hệ thống, sắp xếp tốt

Tại Công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

- Đánh giá điều chỉnh tăng lương 6 tháng/ lần. Thử việc hưởng 100% lương và hoa hồng.
- Cơ hội thăng tiến nhanh, làm việc trực tiếp với CEO và đội ngũ lãnh đạo tài năng.
- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương 7.200.000đ
- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết
- BHXH, BHYT, nghỉ phép và nghỉ lễ ... theo đúng luật lao động
- Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại
- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation

Công ty cổ phần giáo dục Educa Corporation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

