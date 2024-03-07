Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Xây dựng và triển khai các hoạt động marketing để thúc đẩy bán hàng

- Quản lý, vận hành website, fanpage, hệ thống kênh, trang bán hàng trên các sàn TMĐT

- Đề xuất các chương trình bán hàng áp dụng cho khách lẻ, sàn TMĐT theo tháng/quý/năm

- Lên nội dung các ấn phẩm, tài liệu bán hàng như brochure, salekit, tờ rơi, tờ tư vấn, banner...

- Xây dựng nội dung, hình ảnh sản phẩm, đăng bài, đẩy bài trên các trang online, các trang thương mại điện tử

- Phát triển các hệ thống Social Network của Công ty (google ads, facebook, email marketing, website,v.v…)

- Đi backlink, tăng nhận diện thương hiệu trên các kênh báo chí, diễn đàn

- Tham mưu cho BGĐ các vấn đề về xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy bàn hàng trên các trang TMĐT

- Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của BGĐ