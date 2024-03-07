Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà văn phòng Arlo
- Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng và triển khai các hoạt động marketing để thúc đẩy bán hàng
- Quản lý, vận hành website, fanpage, hệ thống kênh, trang bán hàng trên các sàn TMĐT
- Đề xuất các chương trình bán hàng áp dụng cho khách lẻ, sàn TMĐT theo tháng/quý/năm
- Lên nội dung các ấn phẩm, tài liệu bán hàng như brochure, salekit, tờ rơi, tờ tư vấn, banner...
- Xây dựng nội dung, hình ảnh sản phẩm, đăng bài, đẩy bài trên các trang online, các trang thương mại điện tử
- Phát triển các hệ thống Social Network của Công ty (google ads, facebook, email marketing, website,v.v…)
- Đi backlink, tăng nhận diện thương hiệu trên các kênh báo chí, diễn đàn
- Tham mưu cho BGĐ các vấn đề về xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy bàn hàng trên các trang TMĐT
- Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí… hoặc các ngành liên quan
- Kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên có kỹ năng về thiết kế, photoshop, biên tập...
- Năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ T2 đến hết sáng T7, nghỉ chiều T7, CN
- Lương, thưởng tháng 13, các ngày lễ tết, chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty
- BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước
- Được cung cấp công cụ, dụng cụ làm việc
- Chiết khấu khi sử dụng sản phẩm của Công ty
- Nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH PHONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
