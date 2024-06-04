Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
Ngày đăng tuyển: 04/06/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Nghiên Cứu và Phân Loại Đối Tác Tiềm Năng

  • Thu thập thông tin về các trường nghề, công ty, và tổ chức tại Đức có chương trình đào tạo nghề cho người nước ngoài.
  • Phân loại đối tác dựa trên lĩnh vực hoạt động, quy mô và nhu cầu tuyển dụng.

2. Liên Hệ và Giới Thiệu VGEC

  • Soạn thảo thư giới thiệu về VGEC và mục tiêu hợp tác, đính kèm thông tin chi tiết về chương trình du học nghề và làm việc tại Việt Nam.
  • Gửi thư giới thiệu qua email hoặc thư trực tiếp tới các đối tác tiềm năng.

3. Tổ Chức Cuộc Họp và Thảo Luận

  • Lên kế hoạch và tổ chức cuộc họp trực tuyến hoặc trực tiếp với đối tác để thảo luận về khả năng hợp tác.
  • Chuẩn bị tài liệu giới thiệu chi tiết về chương trình và lợi ích khi hợp tác với VGEC.

4. Đánh Giá và Lựa Chọn Đối Tác

  • Thu thập phản hồi và đánh giá năng lực cũng như sự phù hợp của đối tác dựa trên các cuộc họp và thảo luận.
  • Lựa chọn đối tác dựa trên các tiêu chí như uy tín, khả năng đào tạo, và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

5. Ký Kết Hợp Đồng và Thỏa Thuận

  • Soạn thảo hợp đồng và thỏa thuận hợp tác, đảm bảo rằng mọi điều khoản và điều kiện đều rõ ràng và công bằng cho cả hai bên.Thực hiện các công việc khác được giao.
  • Thực hiện ký kết hợp đồng sau khi đã thảo luận và đồng ý với tất cả các điều khoản.

6. Hỗ Trợ Học Viên và Theo Dõi Tiến Trình

  • Hỗ trợ học viên trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, visa, và các thủ tục cần thiết khác.
  • Theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của học viên trong suốt thời gian học nghề và làm việc tại Đức.

7. Báo Cáo và Đánh Giá

  • Thu thập báo cáo từ các đối tác về hiệu suất và sự hài lòng của học viên.
  • Đánh giá hiệu quả hợp tác để điều chỉnh và cải thiện chương trình trong tương lai.

8. Duy Trì và Phát Triển Mối Quan Hệ

  • Duy trì liên lạc thường xuyên với các đối tác để cập nhật thông tin và giải quyết mọi vấn đề phát sinh.
  • Tìm kiếm cơ hội để mở rộng và phát triển mối quan hệ với các đối tác mới.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

 

  • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, ngoại giao, ngoại ngữ..hoặc các chuyên ngành tương đương tại các Trường Quốc tế.
  • Giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Đức hoặc Tiếng Anh.
  • Ưu tiên đã từng sinh sống, làm việc tại Đức hoặc với các đối tác Đức hoặc các đối tác Châu Âu
  • Thành thạo tin học văn phòng, email.
  • Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
  • Linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

  • Mức thu nhập: Từ 15-20tr/tháng (theo năng lực) + Thưởng không giới hạn theo số lượng hợp đồng.
  • Môi trường năng động, trẻ trung, cơ hội học hỏi và giao lưu.
  • Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN,..
  • Tham gia các hoạt động ngoại khoá, đào tạo nâng cao năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

