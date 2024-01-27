Tuyển Thiết kế đồ hoạ Nội Thất Bến Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Nội Thất Bến Thành
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 46/9 Trần Thị Hè, KP4, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lên ý tưởng, triển khai thiết kế theo yêu cầu
• Thiết kế nội thất, tủ bếp, showroom...
• Tư vấn phương án thiết kế cho khách hàng, phối màu, vật tư phù hợp...
• Các công việc khác theo yêu cầu Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế nội thất, photoshop, autocad, 3D...
• Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan thiết kế nội thất là một lợi thế
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Tại Nội Thất Bến Thành Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cơ bản (thỏa thuận khi phỏng vấn)
• Hoa hồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nội Thất Bến Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
