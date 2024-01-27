Tuyển Thiết kế đồ hoạ Nội Thất Bến Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế nội thất, photoshop, autocad, 3D... • Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan thiết kế nội thất là một lợi thế • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

• Lên ý tưởng, triển khai thiết kế theo yêu cầu • Thiết kế nội thất, tủ bếp, showroom... • Tư vấn phương án thiết kế cho khách hàng, phối màu, vật tư phù hợp... • Các công việc khác theo yêu cầu Công ty

