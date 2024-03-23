Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tập Đoàn Rita Võ
Ngày đăng tuyển: 23/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Tập Đoàn Rita Võ

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Tập Đoàn Rita Võ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5A, Đường số 3, P.An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

  • Mở rộng thị trường kênh GT, đi thị trường tìm kiếm và bán sản phẩm Cafe đến khách hàng kênh quán cafe.
  • Khai thác phát triển doanh số kênh bán hàng.
  • Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng.
  • Xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
  • Không yêu cầu kinh nghiệm, không ngại đi thị 
  • Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng nổ nhiệt huyết có ý chí cầu tiến
  • Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng.

Tại Tập Đoàn Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cơ bản: 8.000.000 + Doanh số => Thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 vnd/tháng
  • Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
  • Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chính sách công ty….
  • Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.
  • Giảm giá 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Rita Võ

Tập Đoàn Rita Võ

