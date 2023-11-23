Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công ty Cổ phần Play Nutrition làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc hệ thống phân phối sản phẩm kênh On trade (các phòng tập thể hình, yoga, zym, sân golf..).

Lập kế hoạch phát triển kênh phân phối phù hợp, điều hành hoạt động kênh phân phối.

Cập nhật diễn biến thị trường, phản hồi của khách hàng với trưởng bộ phận để đưa ra các giải pháp kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về thực phẩm dinh dưỡng hoặc hiểu về dinh dưỡng

Có trách nghiệm với công việc, chủ động và có khả năng làm việc độc lập

Có kỹ năng thuyết phục tôt, phân tích, xử lý tình huồng kịp thời và hợp

Có tính kiên trì, chịu khó, tỉ mỉ

Tại Công ty Cổ phần Play Nutrition Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (Lương cứng + thưởng)

Được xét duyệt tăng lương định kỳ hàng quý & lương tháng 13 theo kết quả công việc.

Được hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp và khả năng của bản thân.

Được đóng Bảo hiểm theo Luật lao động, nghỉ lễ theo quy định Nhà Nước.

Ăn trưa miễn phí

Du lịch

