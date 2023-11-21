Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HERBLAND làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm trước QLKV, TPKD, GĐKD về kết quả kinh doanh của địa bàn đang phụ trách.

- Làm báo cáo về doanh số, báo cáo về khách hàng theo mẫu.

- Đi thị trường giới thiệu sản phẩm.

- Làm bảng thống kê hàng tháng về số lượng hàng bán tại địa bàn.

- Lập, phân bổ kế hoạch bán hàng.

- Thu thập thông tin từ phía khách hàng để có cách tiếp thị hiệu quả.

- Thu thập thông tin, giá cả thị trường sản phẩm của công ty và đối thủ cạnh tranh

- Thực hiện quy định của công ty về bán hàng

Làm việc tại thị trường với các đại lý, nhà phân phối thuộc khu vực Lào Cai