Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HERBLAND làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

- Lào Cai
- Chịu trách nhiệm trước QLKV, TPKD, GĐKD về kết quả kinh doanh của địa bàn đang phụ trách.
- Làm báo cáo về doanh số, báo cáo về khách hàng theo mẫu.
- Đi thị trường giới thiệu sản phẩm.
- Làm bảng thống kê hàng tháng về số lượng hàng bán tại địa bàn.
- Lập, phân bổ kế hoạch bán hàng.
- Thu thập thông tin từ phía khách hàng để có cách tiếp thị hiệu quả.
- Thu thập thông tin, giá cả thị trường sản phẩm của công ty và đối thủ cạnh tranh
- Thực hiện quy định của công ty về bán hàng
Làm việc tại thị trường với các đại lý, nhà phân phối thuộc khu vực Lào Cai
- Nam / Nữ dưới 35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp / cao đẳng / đại học. Ưu tiên tốt nghiệp nghành dược.
- Yêu thích bán hàng và có kỹ năng bán hàng tốt.
- Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Được đào tạo theo chương trình huấn luyện của Dược Herbland và hướng dẫn từ quản lý trực tiếp
Nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thu nhập không hạn chế.
- Thưởng quý, thưởng năm; Thưởng định kỳ, lễ tết...
- Tăng lương theo thâm niên.
- Hưởng các chế độ theo quy định Luật Lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỷ…
- Đóng BHXH - BHYT - BHTN sau 01 tháng thử việc.
- Hưởng các ưu đãi khác: Thăm quan nghỉ mát hàng năm, hoạt động team building, các sự kiện kỷ niệm, sinh nhật,
