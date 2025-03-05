Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lào Cai:
- Lào Cai, Thành phố Lào Cai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân
Thực hiện công tác phát triển Khách hàng tại quầy: gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động; bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng: Thực hiện các giao dịch với khách hàng như gửi/rút tiền, chuyển khoản, thu đổi séc/ngoại tệ,...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cá nhân:Tuổi: ≤ 25 (sinh năm 1998trở lại); Giới tính: Nữ (cao từ 1m58 trở lên); Ngoại hình ưa nhìn.
Trình độ:Tốt nghiệp Cao đẳngtrở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế
Kỹ năng:Bán và chăm sóc khách hàng; giao tiếp và thuyết phục
Trình độ:Tốt nghiệp Cao đẳngtrở lên chuyên ngành liên quan đến kinh tế
Kỹ năng:Bán và chăm sóc khách hàng; giao tiếp và thuyết phục
Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Thì Được Hưởng Những Gì
1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker
- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ
2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo
- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
3/ Đào tạo
- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý
- Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành
4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...
