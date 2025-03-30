Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LIM TRAVEL làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng nước ngoài qua điện thoại, email, tin nhắn., Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: 536 Điện Biên Phủ, Sapa, Lào Cai ( có thể làm việc online )

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng nước ngoài qua điện thoại, email, tin nhắn.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trước, trong và sau chuyến đi của khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển tệp khách hàng mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Du lịch, Khách sạn, Quản trị Kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có kinh nghiệm trong ngành du lịch, dịch vụ khách hàng là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt mạng xã hội và các kênh chăm sóc khách hàng.

Thành thạo tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác là một lợi thế lớn.

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH LIM TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Thỏa thuận

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Hỗ trợ chỗ ăn và ở nếu làm việc tại văn phòng Sapa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIM TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin