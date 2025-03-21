Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần BB Group
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty Cổ Phần BB Group

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty Cổ Phần BB Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Lào Cai: Lào Cai, Lao Cai, Vietnam, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

I. MỤC ĐÍCH:
- Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng thuê hiện tại và tiềm năng, đưa ra chiến lược để cạnh tranh với các công ty, dự án bất động sản đối thủ, hoàn thành và vượt chỉ tiêu doanh thu.
II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ:
- Nghiên cứu thị trường về nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm BĐS hiện có và các đối thủ để tham mưu với Ban Lãnh đạo về sản phẩm BĐS phù hợp để cho thuê mang lại lợi nhuận cao trên thị trường
- Phát triển và thực hiện các chiến lược và kế hoạch cho thuê BĐS:
• Tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng, tập trung khai thác các khách hàng tiềm năng, phát triển chiến lược kinh doanh: Thường xuyên cập nhật thông tin BĐS phục vụ tốt nhất cho công tác tư vấn và môi giới BĐS như làm data tại các tòa nhà văn phòng, trên các tuyến phố, các khách hàng có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh, thuê căn hộ …...
• Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu cần thuê BĐS. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng thông tin sản phẩm phù hợp để có các giao dịch thành công.
• Gọi điện, tư vấn cho khách hàng, giới thiệu đến khách hàng về các dự án của tập đoàn, mời khách đi thăm quan mặt bằng
• Thương lượng, xem xét và đề xuất các điều khoản trên hợp đồng cho thuê và giám sát việc lập và thực hiện hợp đồng cho thuê BĐS, đảm bảo mục tiêu doanh thu
• Duy trì mối quan hệ hợp tác với khách thuê. Chăm sóc khách hàng đang thuê, các khách hàng hiện có và các khách thuê ngắn hạn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần BB Group Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BB Group

Công Ty Cổ Phần BB Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A203 – Tháp A The Manor Tower, đường Mễ Trì - phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

