Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lào Cai: Nhà máy thủy điện Nậm Phàng (Nậm Khán, Bắc Hà, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, duy trì, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, liên tục theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kiểm tra, đo lường, ghi chép đánh giá các thông số vận hành của thiết bị.
Báo cáo tình hình vận hành của thiết bị theo ca.
Quản lý vận hành tại nhà máy theo đúng các quy trình quy phạm có liên quan và lệnh điều hành sản xuất của Giám đốc;
Quản lý thiết bị, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong ca vận hành;
Các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên đối với nhân viên vận hành nhà máy (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
Tốt nghiệp đại học trở lên đối với trưởng ca
Bằng cấp: về các ngành nghề liên quan đến Hệ thống điện, Điện tự động hóa, Thiệt bị điện
Làm việc theo ca
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về an toàn sản xuất trong ngành điện, hiểu biết về quy trình điều độ điện lưới và nghiệp vụ an toàn
Ưu tiên ứng viên ở tỉnh Lào Cai, Yên Bái và nhân sự đã có kinh nghiệm vận hành tại các nhà máy thủy điện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng thứ 13
Thưởng lễ têt
Được bỗ trí hỗ trợ chỗ ăn - ở tại nhà máy thủy điện Nậm Phàng
Đóng BHXH, BH sức khỏe 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

