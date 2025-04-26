Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: Nhà máy thủy điện Nậm Phàng (Nậm Khán, Bắc Hà, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, duy trì, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, liên tục theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kiểm tra, đo lường, ghi chép đánh giá các thông số vận hành của thiết bị.

Báo cáo tình hình vận hành của thiết bị theo ca.

Quản lý vận hành tại nhà máy theo đúng các quy trình quy phạm có liên quan và lệnh điều hành sản xuất của Giám đốc;

Quản lý thiết bị, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong ca vận hành;

Các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên đối với nhân viên vận hành nhà máy (chấp nhận sinh viên mới ra trường)

Tốt nghiệp đại học trở lên đối với trưởng ca

Bằng cấp: về các ngành nghề liên quan đến Hệ thống điện, Điện tự động hóa, Thiệt bị điện

Làm việc theo ca

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về an toàn sản xuất trong ngành điện, hiểu biết về quy trình điều độ điện lưới và nghiệp vụ an toàn

Ưu tiên ứng viên ở tỉnh Lào Cai, Yên Bái và nhân sự đã có kinh nghiệm vận hành tại các nhà máy thủy điện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Lương tháng thứ 13

Thưởng lễ têt

Được bỗ trí hỗ trợ chỗ ăn - ở tại nhà máy thủy điện Nậm Phàng

Đóng BHXH, BH sức khỏe 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin