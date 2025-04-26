Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lào Cai: Nhà máy thủy điện Nậm Phàng (Nậm Khán, Bắc Hà, Thành phố Lào Cai
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra, duy trì, đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, liên tục theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kiểm tra, đo lường, ghi chép đánh giá các thông số vận hành của thiết bị.
Báo cáo tình hình vận hành của thiết bị theo ca.
Quản lý vận hành tại nhà máy theo đúng các quy trình quy phạm có liên quan và lệnh điều hành sản xuất của Giám đốc;
Quản lý thiết bị, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong ca vận hành;
Các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên đối với nhân viên vận hành nhà máy (chấp nhận sinh viên mới ra trường)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng thứ 13
Thưởng lễ têt
Được bỗ trí hỗ trợ chỗ ăn - ở tại nhà máy thủy điện Nậm Phàng
Đóng BHXH, BH sức khỏe 24/24
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPALIFE
