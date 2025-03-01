Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

- Trực tiếp chỉ đạo công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo theo quy định của Nhà nước và Quy định của Công ty.

- Đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn, đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp để sử dụng hiệu quả vốn và tài sản Công ty.

- Thiết lập, bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan một cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty.

- Trực tiếp kiểm soát, xét duyệt các chứng từ thu, chi, thanh toán theo đúng quy trình, trên nguyên tắc hợp pháp và đúng quy định của pháp luật và của công ty.

- Hàng tuần phải kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả và báo cáo công nợ cho ban giám đốc theo quy định. Chỉ đạo nhân viên thu hồi công nợ theo định kỳ.

- Thường xuyên cập nhật, kiểm tra giá cả của các mặt hàng thu mua vào khách sạn để có phương án điều chỉnh phù hợp.

- Trực tiếp kiểm soát hệ thống luồng tiền, thu chi và báo cáo quỹ định kỳ theo quy định.

- Tham mưu Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động tài chính trong Công ty.

- Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Tổ chức sắp xếp nhân sự phòng kế toán

- Đánh giá hiệu quả công việc của kế toán viên

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân của Ban Giám đốc.

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng

- Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm kế toán

- Nắm vững và am hiểu quy định về thuế

- Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, hòa đồng,…

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 20-30M/tháng

- Du lịch, team building,....

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.

- Phụ cấp cơm trưa

- Chế độ phép năm + thưởng.

- Môi trường làm việc: năng động, thân thiện, có KTX cho nhân sự ở xa.

- Thăng tiến: Những nhân viên có kiến thức và kỹ năng quản lý sẽ được đào tạo và đề bạt vào các vị trí cấp cao.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ Thứ 2 - Thứ 7

