Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty CP Dược Phẩm Medibest làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty CP Dược Phẩm Medibest
- Sơn La
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để bán sản phẩm của công ty
- Triển khai các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám
- Tham gia tổ chức hội thảo khoa, bệnh viện để quảng bá sản phẩm đến các bác sĩ
- Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng
Làm việc ngoài thị trường khu vực Sơn La
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê, yêu thích kinh doanh, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, giải quyết vấn đề
- Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực Sữa bột, Thực phẩm chức năng
Tại Công Ty CP Dược Phẩm Medibest Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng 13, Du lịch,
- Nghỉ & Thưởng Lễ/Tết theo Quy định của Nhà nước,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Medibest
