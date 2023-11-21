Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty CP Dược Phẩm Medibest làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Dược Phẩm Medibest
Ngày đăng tuyển: 21/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công Ty CP Dược Phẩm Medibest

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty CP Dược Phẩm Medibest

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sơn La

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để bán sản phẩm của công ty
- Triển khai các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám
- Tham gia tổ chức hội thảo khoa, bệnh viện để quảng bá sản phẩm đến các bác sĩ
- Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng
Làm việc ngoài thị trường khu vực Sơn La

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê, yêu thích kinh doanh, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, giải quyết vấn đề
- Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực Sữa bột, Thực phẩm chức năng

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Medibest Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, Du lịch,

- Nghỉ & Thưởng Lễ/Tết theo Quy định của Nhà nước,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Medibest

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

