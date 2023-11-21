Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty CP Dược Phẩm Medibest làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

- Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để bán sản phẩm của công ty

- Triển khai các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám

- Tham gia tổ chức hội thảo khoa, bệnh viện để quảng bá sản phẩm đến các bác sĩ

- Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng

Làm việc ngoài thị trường khu vực Sơn La