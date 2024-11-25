Tuyển Quản lý giáo dục Sunshine Village làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Với Kế Toán:

Thực hiện, phối hợp với Kế toán theo dõi quy trình thu phí, thu công nợ, hoàn phí, bảo lưu cho phụ huynh.

Thu tiền học phí, tiền đồng phục,... và bàn giao lại cho kế toán.

Theo dõi quỹ: các hạng mục thu - chi tại trường, báo cáo đến Hiệu trưởng

Với Hiệu Trưởng:

Báo cáo doanh thu, nhân sự, dịch vụ, chuyên môn, các vấn đề phát sinh khác lên Hiệu trưởng & công ty.

Tích cực thực hiện các công việc khác khi Quản lý trực giao nhiệm vụ

Báo cáo định kỳ và báo cáo sự việc bất thường đến cấp trên trực tiếp và các bộ phận liên quan

Với Chuyên môn - Dịch vụ - Phụ huynh:

Điểm danh và nắm tình hình học sinh đi học theo ngày/ tháng ...

Theo dõi, thăm hỏi lý do tất cả học sinh nghỉ học hàng ngày

Tiếp nhận và phản hồi các khiếu nại của khách hàng về chất lượng chế độ chăm sóc - giáo dục trẻ và chuyển cho các bộ phận liên quan để phối hợp xử lý.

Xây dựng mối quan hệ và chăm sóc phụ huynh

Cung cấp thông tin, hướng dẫn phụ huynh và học viên để tái đăng ký kỳ học tiếp theo

Linh hoạt , năng động , chủ động thực hiện và hoàn thành các công việc chăm sóc học viên và khách hàng được giao có chỉ tiêu

Với Vận Hành

Thực hiện các công việc mua sắm tại trường

Kết nối các giáo viên và nhân sự trong trường học, đảm bảo nhân sự được thoải mái tại nơi làm việc

Đề xuất, xây dựng quy trình giúp việc vận hành giữa các phòng ban xuyên suốt và thống nhất (nếu có)

Lưu giữ, bảo quản tài liệu, sổ sách, hợp đồng theo hệ thống

Cơ sở vật chất

Quản lý cơ sở vật chất định kỳ theo ngày/tuần/tháng/quý/năm

Sửa chữa, đề xuất mua mới kịp thời

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành giáo dục.

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng tổng hợp hệ thống thông tin.

Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân trẻ và gia đình trẻ

Có hiểu biết về đặc điểm phát triển của trẻ mầm non và yêu cầu giáo dục cơ bản cho từng độ tuổi

Tác phong chuyên nghiệp, theo đúng chuẩn mực nhà giáo

Giao tiếp ứng xử bằng sự chân thành, thiện ý. Đồng cảm trong giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên và PHHS. Bình tĩnh, kiên trì, linh hoạt, thẳng thắn, khéo léo trong ứng xử và giải quyết tình huống. Tư duy tích cực. Thống nhất trong ngôn ngữ, hành vi, thái độ.

Năng động, trung thực, có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Ham học hỏi, cầu tiến.

Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tại trường học quốc tế

Giới tính nữ, độ tuổi từ 25- 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

Tại Sunshine Village Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 85% dựa trên lương chính thức.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Được hưởng phụ cấp xăng xe/nhà ở/gạo organic.

Làm việc trong hệ thống: Trường mầm non - Trường tiểu và trung học - Trung tâm nghiên cứu giáo dục - Kỹ năng Parenting mang lại giá trị giáo dục hạnh phúc cho thế hệ tương lai.

Được đào tạo thường xuyên, học hỏi và có môi trường thể hiện năng lực.

Văn hóa doanh nghiệp: Yêu thương - Chia sẻ - Cùng nhau trưởng thành

Thưởng và nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước hiện hành

Nhân tài được đào tạo và tạo cơ hội đồng hành lâu dài cùng công ty

