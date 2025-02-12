Tuyển Affiliate Marketing CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Affiliate Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Affiliate Marketing Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Thiết lập chiến lược, xây dựng kế hoạch Affiliate Marketing
Nghiên cứu thị trường Affiliate, nghiên cứu sản phẩm, tệp khách hàng mục tiêu & đối thủ cạnh tranh.
Thiết lập chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển cho mảng Affiliate Marketing.
Chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới Affiliate, Publisher/KOLs/KOCs, Influencers/CTV.
Lập kế hoạch Doanh thu - Chi phí cho từng Publisher/KOLs/KOCs, Influencers/CTV.
2. Triển khai
Quản lý Team Affiliate, thúc đẩy và phát triển hiệu quả công việc cả Team, chịu trách nhiệm tăng trưởng doanh thu.
Thực hiện booking KOLs/KOCs, gửi sản phẩm lên video review, livestream, dẫn về sàn thương mại điện tử/Tiktok shop/Website để bán sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Đề xuất chương trình khuyến mãi, lên deals, chính sách hoa hồng phù hợp với từng đối tác.
Đề xuất phát triển các chiến dịch truyền thông hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Affiliate. (Tổ chức event, workshop, các sự kiện offline,...)
Theo dõi và đo lường chỉ số, tối ưu chi phí triển khai.
Triển khai hợp đồng, đối soát, nghiệm thu và báo cáo hiệu quả cả Team hàng tháng.
Các công việc khác theo sự phân công của BOD.
3. Phát triển Data/Dữ liệu/Mạng lưới Affiliate
Quản lý đội ngũ Publisher/KOLs/KOCs, Influencers/CTV, duy trì mối quan hệ hợp tác.
Phát triển, tăng trưởng nguồn Data/Dữ liệu/Mạng lưới Affiliate của công ty.
Xây dựng chính sách, tài liệu hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng và các chiến dịch truyền thông phù hợp với từng đội ngũ Publisher/KOLs/KOCs, Influencers/CTV.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành Marketing/Kinh Tế/Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm phát triển kinh doanh mạng lưới. Mạnh xây dựng hệ thống CTV.
Có kiến thức và hiểu biết về kinh doanh online/e-commerce.
Có khả năng xây dựng, quản trị cộng đồng Publisher, KOLs/KOCs, CTV.
Hiểu biết về ngành sách giáo dục là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán.
Trách nhiệm, chủ động, quyết liệt và cầu tiến.
Có laptop cá nhân làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh
Lương cứng: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ + Phụ cấp + Thưởng + Hoa hồng.
Hoa hồng không giới hạn.
Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng chiến dịch,...
Đánh giá xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.
Phúc lợi hấp dẫn
Phụ cấp ăn ca, trang thiết bị làm việc, gửi xe.
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của toàn Công ty.
Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm,…).
Thưởng các ngày Lễ, Tết, chúc mừng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,…
Liên hoan, du lịch, teambuilding hàng năm.
Sự nghiệp thăng tiến rộng mở
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.
Được tham gia đào tạo chuyên môn và phát triển bản thân thường xuyên.
Được đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Công ty.
Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của Công ty để thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp.
Cơ hội Cổ phần Công ty cho leader các dự án thành công.
Môi trường làm việc lý tưởng
Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày, được ghi nhận thường xuyên.
Văn hóa cởi mở, tích cực, hướng tới mục tiêu chung.
Làm việc với lãnh đạo và đội ngũ quản lý có tâm, có tầm với nhiều năm kinh nghiệm.
Cơ hội gặp gỡ và kết nối với các mối quan hệ chất lượng trong lĩnh vực.
Không gian làm việc cá nhân hóa, rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi.
Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống quản trị công việc và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.
Văn hóa doanh nghiệp
Học & Hành trọn đời
Luôn Kaizen & Sáng tạo
Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 1, Khu liền kề Học viện Quốc Phòng đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

