Tuyển Affiliate Marketing Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm ý tưởng, sản xuất content đẩy bán affiliate trên các trang mạng xã hội hiện có của công ty.

Nghiên cứu, nắm bắt xu hướng thị trường.

Phối hợp sản xuất content video, ảnh, text phục vụ công việc affiliate.

Báo cáo và đo lường kết quả công việc theo tuần/tháng/quý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về ngành thương mại điện tử, affiliate marketing, digital marketing.

Có khả năng sáng tạo nội dung, nắm bắt xu hướng mạng xã hội.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm tốt và chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm quản lý fanpage, sáng tạo nội dung là một lợi thế.

Đã từng làm các dự án affiliate cho các kênh Social là một lợi thế.

Ứng viên đính kèm Portfolio các sản phẩm đã thực hiện.

Tại Công ty Cổ phần Appota Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ theo năng lực: 3.000.000 - 5.000.000.

Được training kiến thức về thương mại điện tử, affiliate marketing và digital marketing.

Được học tập, phát triển bản thân, định hướng công việc trong môi trường siêu trẻ trung năng động.

Được dẫn dắt, định hướng nghề nghiệp bởi các Leader giỏi trong ngành Marketing.

Được hỗ trợ xin dấu, tài liệu thực tập.

Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp theo tính cách của bạn, kỹ năng của bản theo công việc phù hợp.

Tham gia các buổi Master Talk, CEO Talk với sự giao lưu chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia và CEO hàng đầu trong cùng lĩnh vực.

Môi trường cực kỳ năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

Thời gian làm việc:

Tối thiểu 3-4 buổi sáng hoặc chiều trong một tuần (linh động theo từng vị trí)

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Appota

