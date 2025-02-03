Tuyển Affiliate Marketing eJOY Learning Jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

eJOY Learning Jsc
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
eJOY Learning Jsc

Affiliate Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Affiliate Marketing Tại eJOY Learning Jsc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Affiliate Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm & kết nối KOL/KOC/Influencers: Sử dụng ngoại ngữ để nghiên cứu và lập danh sách các KOL tiềm năng tại các thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,...
Tìm hiểu thông tin: Nghiên cứu nội dung, phong cách, và mức độ phù hợp của influencers với sản phẩm.
Soạn thảo email: Viết email mời hợp tác chuyên nghiệp, thuyết phục dựa trên mẫu có sẵn.
Họp team: Làm việc online, nhưng cần tham gia họp định kỳ (thời gian cố định trong tuần) để trao đổi và điều chỉnh công việc khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ: Có thể sử dụng một trong các ngôn ngữ như Hàn, Nhật, Trung, Thái, Ả Rập,... (không yêu cầu tiếng Anh).
Sinh viên năng động: Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần tinh thần học hỏi.
Công cụ làm việc: Có máy tính cá nhân và kết nối internet ổn định.
Kỹ năng cơ bản: Tìm kiếm thông tin, viết lách và giao tiếp qua email, tin nhắn mạch lạc.
Tỉ mỉ và trách nhiệm: Cam kết số lượng KOL tìm được mỗi ngày.

Tại eJOY Learning Jsc Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng dụng ngoại ngữ thực tế: Thực hành kỹ năng viết email và giao tiếp chuyên nghiệp bằng ngôn ngữ bạn đang theo học, giúp bạn sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế.
Ứng dụng ngoại ngữ thực tế:
Thu nhập hấp dẫn: Tính thù lao theo số lượng influencers bạn tìm được, tăng thu nhập theo năng lực.
Thu nhập hấp dẫn
Linh hoạt thời gian: Làm việc online, không gò bó giờ hành chính.
Linh hoạt thời gian
Phát triển kỹ năng: Hiểu về marketing, influencer management và xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp.
Phát triển kỹ năng
Môi trường trẻ trung: Làm việc với đội ngũ nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau.
Môi trường trẻ trung:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại eJOY Learning Jsc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

eJOY Learning Jsc

eJOY Learning Jsc

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

