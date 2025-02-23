Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 352 Giải Phóng , Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Phát triển Chatbot AI Multi-Agents:

Xây dựng và triển khai hệ thống chatbot AI sử dụng pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) để chăm sóc khách hàng cho khoảng 2000 cửa hàng đồng thời trên các nền tảng Ecommerce (TikTok Shop, Etsy, Amazon, Teemu, ...).

Thu thập và tổng hợp dữ liệu về tin tức và xu hướng thị trường từ nhiều nguồn khác nhau để cập nhật nhanh chóng thông tin về thị trường Mỹ

Phát triển công cụ hỗ trợ ngành POD:

Áp dụng Computer Vision / LLM / Generative

Hợp tác với phòng Marketing:

Tối ưu hóa listing: Tự động tạo và tối ưu hóa tiêu đề, mô tả sản phẩm.

Tối ưu hóa giá động (dynamic pricing) dựa trên nhu cầu thị trường.

Dự đoán hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Nhận outsource các dự án AI từ các bên ngoài và áp dụng AI vào các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Cập nhật công nghệ AI mới nhất từ các bài báo khoa học và ứng dụng vào công việc hiện tại.

Kinh nghiệm: Từ 1 - 3 năm ở vị trí AI Engineer hoặc các vị trí tương đương.

Thành thạo lập trình Python, TypeScript, JavaScript.

Tiếng Anh tốt, có khả năng nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ mới từ các bài báo khoa học.

Kinh nghiệm với Microservices, Service và sử dụng các framework như FastAPI, Flask, Django.

Kiến thức cơ bản về API (RESTful / gRPC), lập trình hướng đối tượng, bảo mật lập trình, tối ưu hóa phần mềm.

Kinh nghiệm với các thư viện TensorFlow, PyTorch, Onnx, TensorRT, Pandas, Polars, Scikit-learn.

Kiến thức về Git/Git flow, CICD, Docker/Kubernetes, Ray Serve.

Kiến thức vững về Machine Learning (KNN, Regression, Clustering, Random Forest) và Deep Learning (CNN, Transformer, RNN).

Lợi thế nếu biết sử dụng các công cụ như Ollama, vLLM, ComfyUI và có kinh nghiệm cài đặt môi trường trên GPU Nvidia.

Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 15 - 35 triệu đồng, có cơ hội tăng lương theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Thưởng lễ Tết theo chế độ nhà nước.

Du lịch 2 lần/năm và tham gia các hoạt động gắn kết.

BHYT, BHXH, BHTN theo đúng quy định.

Lương tháng 13 theo quy định của công ty.

Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động trong môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết.

