Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
20 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 24 Triệu

- Tham gia làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu cùng team
- Tham gia xây dựng giải pháp tổng thể và giải pháp chi tiết để giải quyết vấn đề cùng team
- Tham gia quy trình xây dựng và bảo trì model: Cleaning data, analytic data, building model, testing model, sharing with business for feedback, deploying model, visualization, maintenance model, educating business and teams

Với Mức Lương 20 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1.5 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về vị trí tuyển dụng
Xử lý NLP biết các kỹ thuật về xử lý NLP như Text Representation, Name Entity Recognition, Keyword Extraction, Sentiment Analysis Knowlegde, Extraction Techniques, Lemmatization và Stemming, Knowledge Graph, etc và các mô hình đặc thù
Xử lý NLP biết cài đặt trên các NLP Platform trên Hadoop Eco- Sys, AWS, GCP, etc, cùng các tech stack thông dụng như Ttransformer, NLTK, CoreNLP, Vocabulary, Gensim, TextBold, Pattern, etc
Xử lý ảnh cần nắm các kỹ thuật cơ bản về xử lý ảnh số bao gồm: Face Recognition, Text Recognition, Fraud Detection, etc
Có kiến thức về các công cụ hệ thống xử lý ảnh như: Image-Processing Eco-System/DGX với các thư viện NumPy, PyTorch, Scikit-Learn, SciPy, Pytorch, TensorFlow, OpenCV, Keras, Pytorch, Rapid
Kiến thức cơ bản về Data Mining

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực
Thời gian làm việc từ T2 đến T6
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Review lương 1 lần/năm vào đầu năm
Hỗ trợ phí gửi xe
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

