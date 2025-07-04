Tuyển AI Engineer Orbro Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

ORBRO, một công ty startup IT đang trên đà phát triển nhanh chóng, đang tuyển dụng lập trình viên AI!

Chúng tôi là một đội ngũ luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách, phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống để phát triển công nghệ tiên tiến và mở ra những thị trường mới. Hiện tại, chúng tôi đang tuyển dụng 10 thành viên đầu tiên để gia nhập đội ngũ tại Việt Nam, nhằm mở rộng và vươn ra thị trường toàn cầu. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những tài năng nhiệt huyết, sẵn sàng cùng nghiên cứu và quảng bá để khai phá tương lai.



Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên như sau:

• Người thích giải quyết các vấn đề và không ngại thử thách mới.

• Người có thể thích nghi và phát triển trong môi trường thay đổi nhanh chóng.

• Người không chỉ thực hiện công việc một cách đơn thuần mà còn tích cực đề xuất và thực hiện các ý tưởng mới.



Nhiệm vụ chính:

• Phát triển thuật toán phát hiện và theo dõi đối tượng (YOLO, DeepSORT, v.v.).

• Phát triển mô hình ước tính tư thế (pose detection) dựa trên học sâu và suy luận thời gian thực.

• Xây dựng pipeline nhận diện và phân tích thời gian thực dựa trên khung hình video.

• Huấn luyện và tối ưu hóa mô hình học sâu (TensorFlow, PyTorch, v.v.).

• Nghiên cứu và triển khai thuật toán hậu xử lý như bộ lọc Kalman.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm thực tế hoặc dự án trong lĩnh vực phát hiện và theo dõi đối tượng.

• Có kinh nghiệm huấn luyện và suy luận học sâu dựa trên hình ảnh (CNN, ước tính điểm mấu chốt, v.v.).

• Có khả năng sử dụng các thư viện như OpenCV, PyTorch, TensorFlow, ONNX.

• Có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic.

• Có khả năng hợp tác và giao tiếp.



Ưu tiên:

• Có kinh nghiệm thực tế về Pose Estimation, Multi-object Tracking.

• Có kinh nghiệm tối ưu hóa module AI dựa trên Python hoặc C++.

• Người có thể làm việc tại Việt Nam hoặc quan tâm đến hợp tác toàn cầu.

Tại Orbro Inc. Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Thỏa thuận.

• Tham gia các hoạt động Team Building.

• Hỗ trợ thiết bị laptop khi cần thiết.

• Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, kích thích sự sáng tạo.

• Các chế độ khác theo đúng quy định pháp luật.



Sẽ rất phù hợp nếu bạn là người như sau:

• Người không sợ thất bại và thích thử nghiệm và học hỏi.

• Người không chỉ đơn thuần triển khai mà còn suy nghĩ đồng thời về nghiên cứu và sản phẩm hóa.

• Người muốn nhanh chóng hiện thực hóa ý tưởng.



Bạn đã sẵn sàng để cùng nhau tạo dựng tương lai chưa?

ORBRO đang chờ đợi những tài năng sẽ dẫn đầu thị trường AI tầm nhìn toàn cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Orbro Inc.

