Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Penthouse 26 - 01 Tòa Trung tâm thương mại & Căn hộ chung cư Xala, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Với 2 nhà máy dây chuyền công nghệ hiện đại, kho chứa hàng rộng hàng nghìn mét, Phúc Thịnh chuyên SẢN XUẤT – NHẬP KHẨU – VÀ PHÂN PHỐI độc quyền các sản phẩm hàng thực phẩm tiêu dùng: đa dạng, dễ bán, phủ sóng toàn quốc, marketing đa kênh.

Chăm sóc các KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ SẴN tại hệ thống GT & MT các tỉnh phía Bắc Quản lý CTV kênh MT các tỉnh miền Bắc (sales đang care + admin hỗ trợ) Mở mới NPP/ĐL 1 số tỉnh miền Bắc còn trống (kênh GT) Quản lý Nhân viên trong phòng (ĐÃ CÓ SẴN NHÂN VIÊN). Đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả. Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự (nếu có) trong phòng thuộc khu vực phụ trách. Làm việc tại Văn phòng Xala - Hà Đông - Hà Nội (có đi công tác tỉnh)

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt và có tính thuyết phục. Kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm. Ưu tiên biết lái xe ô tô – đi công tác bằng xe công ty. Các ứng viên đã từng làm ASM, RSM, Trưởng phòng, giám sát...

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 22 - 25 triệu (LCB + PC) và KPIs = 38 triệu trở lên (deal lương) Xét tăng lương hàng năm. Thưởng riêng các chính sách cắt thẳng bán sản phẩm.... Đầy đủ chế độ lễ tết, du lịch, bảo hiểm... SP đa dạng với 02 nhà máy đạt tiêu chuẩn. Kho chứa hàng rộng hàng nghìn m2 SP thực phẩm tiêu dùng, marketing đa kênh. Kho/ vận chuyển riêng biệt Admin hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

