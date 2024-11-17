Tuyển Hành chính Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
- Hồ Chí Minh: CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh
Mục tiêu công việc (Objectives)
Xây dựng kế hoạch đào tạo cho Vùng phụ trách của khối cửa hàng (OPs)
Đảm bảo kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, quản lý diễn ra đầy đủ, đúng tiến độ
Theo dõi và đánh giá năng lực của nhân viên
Cập nhật chương trình mới, nội dung huấn luyện mới theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu của học viên
Phân tích và đưa ra các chiến lược phát triển năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo dành cho đội ngũ quản lý của OPS
Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua lộ trình nghề nghiệp và huấn luyện cho nhân viên
Đào tạo, giám sát và quản lý đội ngũ nhân viên
Trách nhiệm công việc (Responsibility)
1. Xây dựng kế hoạch đào tạo cho OPS
Chủ động liên hệ với các Regional Manager/HRBP để nắm bắt, phân tích nhu cầu đào tạo về năng lực chuyên môn, năng lực hành vi của nhân viên
Lập kế hoạch huấn luyện hàng năm/quý các chương trình đào tạo dành cho khối OPs dựa trên nhu cầu của OPs, mục tiêu kinh doanh của JBVN
Phân tích và đưa ra những kế hoạch đột xuất nhằm giải quyết các nhu cầu cấp bách của Khối OPs
2. Đảm bảo kế hoạch huấn luyện diễn ra đầy đủ, đúng tiến độ
Trao đổi với các giảng viên nội bộ/bên ngoài về các nội dung huấn luyện để đánh giá mức độ phù hợp với nhu cầu (nếu có) nhằm mang lại hiệu quả khóa học, chương trình đào tạo
Tổ chức các khóa huấn luyện đúng theo kế hoạch đã đươc duyệt theo năm, theo từng quý hoặc ưu tiên, đột xuất
Thực hiện huấn luyện các khóa đào tạo về năng lực hành vi dành cho nhân viên trong team quản lý
Thực hiện tốt công tác logistic của các khóa huấn luyện theo quy định ngân sách được duyệt (phòng họp, ăn uống, tài liệu, ...) cho giảng viên và học viên
Thực hiện các báo cáo khóa học theo quy định trong SLA
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các nhà cung cấp (đào tạo) hoặc dịch vụ (ăn uống, phòng họp, ...) để tối ưu ngân sách và hiệu quả đào tạo
3. Theo dõi là đánh giá năng lực học viên
Hướng dẫn học viên, quản lý thực hiện việc áp dụng kiến thức được học trong công việc, đánh giá ứng dụng
Thực hiện đánh giá, giám sát kết quả đánh giá các khóa học diễn ra theo kế hoạch huấn luyện theo đúng thời gian ứng dụng đã được quy định
Cập nhật kết quả đánh giá ứng dụng đào tạo của học viên cho quản lý trực tiếp, theo đúng thời gian quy định
Cập nhật dữ liệu đào tạo (training history) hàng tháng thông qua email/ổ đĩa chung
Phân tích dữ liệu đánh giá ứng dụng đào tạo của học viên và đưa ra ý kiến/giải pháp tiếp theo cùng với quản lý khu vực, quản lý vùng.
4. Cập nhật chương trình mới, nội dung mới
Cập nhật/thiết kế nội dung các chương trình huấn luyện cho khối OPs hàng năm dựa trên bộ hành vi năng lực để cải tiến chất lượng đào tạo cho nhân viên
Xây dựng nội dung huấn luyện trực tuyến (e-learning) cho nhân viên OPs
Cập nhật thường xuyên các phương pháp đào tạo, hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực nhân viên
5. Thu hút và giữ chân nhân tài
Xây dựng và triển khai lộ trình đào tạo (training roadmap) cho từng vị trí của OPs
Hệ thống và chuẩn hóa các chương trình đào tạo (training curriculum) cho khối OPs
Tham gia hướng dẫn và thực hiện Talent Review cho Khối OPs
Triển khai hiệu quả IDP cho các tài năng của Khối OPs
6. Công tác khác
Đào tạo, giám sát để phát triển năng lực làm việc cho nhân viên trong bộ phận
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm về đào tạo, phát triển năng lực đội ngũ
Kỹ năng sử dụng tốt: MS Office: Word, Excel, Power Point
Khả năng quản lý, giao tiếp, phân tích, huấn luyện tốt
Năng động, tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên học hỏi nhanh, thích ứng nhanh
Khả năng phân tích và tư duy sáng tạo
Kinh nghiệm (Working Experience)
Tốt nghiệp Đại học QT Nhân lực, QT Kinh doanh (ngành Kinh tế)
Có ít nhất 5-8 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương
Lương cạnh tranh + thưởng các dịp đặc biệt
Tham gia bảo hiểm xã hội với mức lương hấp dẫn, phép năm
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Các hoạt động gắn kết, ngoại khóa, các dịp lễ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
