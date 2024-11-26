Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Automation Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thực hiện việc lên kịch bản và thiết lập công cụ kiểm thử tự động.
Công việc cụ thể là thực hiện việc kiểm tra chất lượng cho các module được phát triển cho Smart Sales: Tính năng Customer mgmt (Due/overdue) các role sales của Khối SME, Tính năng Services & Tools (CIC/Early repayment/SoftPOS onboarding) các role sales của Khối SME, Tính năng Proposal mgmt (lending) các role sales của Khối SME

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
Software Testing
Communication
Problem solving

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh,
Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến ● Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-automation-test-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257388
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 31 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 31 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Valmet
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Valmet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Valmet
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Tuyển Automation Tester Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH J. Wagner
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH J. Wagner
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty SmartOSC
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty SmartOSC
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tuyển Automation Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 31 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 31 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Valmet
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Valmet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Valmet
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Tuyển Automation Tester Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH J. Wagner
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH J. Wagner
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty SmartOSC
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty SmartOSC
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tuyển Automation Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty CP Tin học Lạc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Tin học Lạc Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester XPERC LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận XPERC LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester TP&P Technology Co. Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu TP&P Technology Co. Ltd.
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester TMA Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TMA Solutions
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Eight One International
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AVERNA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AVERNA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Mitsubishi Electric Vietnam Co. Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Nichietsu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nichietsu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Sonion Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sonion Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1,000 - 1,500 USD Nestlé Vietnam Limited
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester TP&P Technology Co. Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TP&P Technology Co. Ltd.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Avery Dennison Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Avery Dennison Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Capgemini Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Capgemini Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester MiTek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận MiTek Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Sendo Technology JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sendo Technology JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Endava Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Endava Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Samsung Electronics HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Samsung Electronics HCMC CE Complex
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HEINEKEN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester WATA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận WATA TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Unit Corp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester WATA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận WATA TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,000 USD FPT Software
Tới 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Jabil Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Capgemini Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Capgemini Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester WATA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận WATA TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH ENDAVA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ENDAVA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm