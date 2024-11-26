Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Automation Tester Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thực hiện việc lên kịch bản và thiết lập công cụ kiểm thử tự động.

Công việc cụ thể là thực hiện việc kiểm tra chất lượng cho các module được phát triển cho Smart Sales: Tính năng Customer mgmt (Due/overdue) các role sales của Khối SME, Tính năng Services & Tools (CIC/Early repayment/SoftPOS onboarding) các role sales của Khối SME, Tính năng Proposal mgmt (lending) các role sales của Khối SME

Yêu Cầu Công Việc

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên

Software Testing

Communication

Problem solving

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data - Quyền lợi

Mức lương cạnh tranh,

Lương tháng 13

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật

Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến ● Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

Làm việc với tác đối tác lớn

Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển

