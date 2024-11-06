Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Trần Duy Hưng, Cầu Giấy ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tiếp nhận, tư vấn và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng: thanh toán, xuất hóa đơn.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tham gia các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm.

Thực hiện các công việc liên quan đến việc vệ sinh cửa hàng, quản lý hàng hóa, kiểm kê hàng hóa.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm bán hàng 1 năm trở lên

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.

Có khả năng thuyết phục khách hàng.

Yêu thích công việc bán hàng chạy doanh số, chạy KPI.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng ở ngành nghề liên quan. Ưu tiên ngành: mỹ phẩm, nước hoa, mẹ và bé, ngành hàng xa xỉ, ngành tiêu dùng....

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH TRIPLE TREE AROMA

Lương thưởng hấp dẫn: 8-20tr + + (Lương Cơ Bản + Phụ Cấp tiền ăn, giữ xe, điện thoại + % Hoa Hồng)

Làm ngày lễ tết lương x3x4.

Được off 1 ngày trong tuần.

Thưởng Top Tuần, Top Tháng

Được đi du lịch nước ngoài nếu có doanh số bán hàng xuất xắc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo, nâng cao kĩ năng bán hàng.

Cơ hội thăng tiến lên làm cửa hàng trưởng, Team Leader.

Cách Thức Ứng Tuyển

