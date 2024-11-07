Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 99 Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Thăm khám, chẩn đoán, và tư vấn chỉ định phác đồ điều trị da chuyên sâu cho khách hàng tại cơ sở.
+ Điều trị mụn, sắc tố da, trẻ hóa, sẹo,...
+ Lên phác đồ điều trị cho khách hàng
Xây dựng routine hỗ trợ điều trị & chăm sóc da tại nhà với dược mỹ phẩm
+Tư vấn cho khách hàng sử dụng các liệu trình chăm sóc tại nhà.
+ Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn kê đơn và lên phác đồ điều trị cho khách hàng tại nhà.
Thực hiện các thủ thuật peel, laser, meso , filler, botox , căng chỉ.
Hỗ trợ đào tạo kiến thức chuyên môn cho các tư vấn viên và nhân viên sale.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, định hướng ngành da liễu, thẩm mỹ, đã có chứng chỉ hành nghề là một lợi thế.
Độ tuổi từ 25 - 45 tuổi, giỏi chuyên môn, có kiến thức kinh nghiệm về da liễu.
Có khả năng tư vấn, giao tiếp tốt.
Ngoại hình ưa nhìn, da đẹp.
Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, có tinh thần trách nhiệm.
Ưu tiên hợp tác phát triển định hướng lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15- 30 triệu + KPI + phụ cấp (tổng thu nhập không giới hạn)
Thử việc full lương, cơ chế thưởng hấp dẫn
Có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng, được phát huy và nâng cao khả năng chuyên môn của bác sĩ.
Hỗ trợ phát triển định hướng và xây dựng hình ảnh chuyên gia cho bác sĩ.
Làm việc với các đối tác hàng đầu về chuyên môn và các công ty dược mỹ phẩm, thẩm mỹ hàng đầu.Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHLĐ,... Nghỉ phép, thưởng lễ tết, lương tháng 13,...
Các chế độ phúc lợi đặc biệt theo tình hình kinh doanh của công ty: Du lịch trong/ ngoài nước, tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, từ thiện,... và nhiều chế độ hấp dẫn khác.
Có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 58 - Ngõ 61 - Phạm Tuấn Tài - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

