Tuyển Backend Developer Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 500 - 2 USD

Lập trình, phát triển các hệ thống ứng dụng tài chính ngân hàng, E-Wallet, Khách hàng thân thiết, Blockchain

Tự phát triển hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp phát triển/ triển khai các giải pháp CNTT.

Quản lý, phát triển dịch vụ tích hợp với các hệ thống core Fintech, E-Wallet, Khách hàng thân thiết, Blockchain.

Quản lý, phát triển API trên API Gateway phục vụ tích hợp với các đối tác trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai áp dụng các xu hướng công nghệ mới vào việc phát triển:, Docker Container (K8s), CICD, Event Sourcing, CQRS, NoSQL ...

Duy trì hoạt động của các sản phẩm dịch vụ trong phạm vi quản lý

Với Mức Lương 500 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức tốt về kiến trúc hệ thống. Thông thuộc nhiều thiết kế phần mềm.

Tối thiểu 02 năm làm việc thực tế tại các công ty, dự án về lập trình Backend

Có khả năng tuning performance của ứng dụng, hệ thống.

Có hiểu biết sâu về các kỹ thuật/công nghệ: MySQL, Redis, MongoDB, PostgreSQL, Kafka,…

Có kinh nghiệm phát triển, sử dụng Cloud, Front-end là 1 lợi thế.

Tham gia phân tích nghiệp vụ, đề xuất giải pháp, phương án triển khai nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả của các dự án trong quá trình làm việc.

Lên timeline công việc, chia tasks cho các thành viên trong nhóm, giám sát và hỗ trợ các thành viên hoàn thành đúng cam kết.

Dẫn dắt nhóm 3-6 người, giúp thành viên cùng phát triển và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực từ 500$ - 2000$ và xét tăng lương định kỳ hằng năm.

500$ - 2000$

Lương tháng 13, thưởng performance cuối năm và đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, Thai sản,... nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Tập đoàn.

Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ với hàng loạt các dự án hấp dẫn, phát triển mới về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, ví điện tử, tiền số…

Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án mới mẻ trên thị trường.

Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group

