Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 26 Triệu

Mức lương 20 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng chi nhánh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TK22/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 26 Triệu

Khâu chế xuất món ăn:

Điều phối hoạt động của Bếp trung tâm làm việc, đảm bảo số lượng, chất lượng và hình thức món ăn của bộ phận Bếp. Nấu các loại nước sốt, nước cốt, chịu trách nhiệm chính chất lượng hàng hóa xuất ra cho 5 chi nhánh.

Khâu quản lý kho và kiểm hàng:

Quản lý, thống kê và dự đoán số lượng hàng hóa của Bếp, đảm bảo order hàng đủ và đúng quy trình. Giám sát quá trình nhập hàng hóa. Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, nguyên vật liệu bếp đúng quy trình và điều kiện ATVSTP Kiểm tra xuất nhập + tồn nguyên liệu theo mỗi ngày

Khâu điều phối:

Sắp xếp lịch làm việc nhân viên theo nhu cầu của hệ thống. Đảm bảo đủ nhân sự trong thời gian cao điểm. Hỗ trợ training nhân sự mới về chuyên môn.

Khâu vận hành:

Kiểm soát và vận hành Cost tại Bếp trung tâm, đảm bảo tỷ lệ thâm hụt ở mức thấp để tối ưu lợi nhuận nhà hàng.

Với Mức Lương 20 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm full time ca 10 tiếng: 6h sáng – 18h tối (nghỉ trưa 12h – 14h) Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, độ tuổi từ 37 – 38 đổ lại. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Bếp trung tâm. Ưu tiên ứng viên mạnh mảng vận hành, không yêu cầu về ra món mới/ra menu. Vận hành và điều phối nhân sự hiệu quả, bằng trung cấp trở lên Có kiến thức về VSATTP, chịu được áp lực công việc. Có trách nhiệm với công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên (20 – 26 triệu + thưởng KPI, thưởng doanh số, tip) Bao cơm theo ca Thưởng KPI, thưởng nóng, tip,... Thưởng tháng lương 13, 14; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;... Được tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty; các khóa học phát triển năng lực. Khám sức khỏe hằng năm Chính sách bảo hiểm theo luật Môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

