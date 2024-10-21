Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 26 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Mức lương
20 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng chi nhánh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TK22/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 20 - 26 Triệu

Khâu chế xuất món ăn:
Điều phối hoạt động của Bếp trung tâm làm việc, đảm bảo số lượng, chất lượng và hình thức món ăn của bộ phận Bếp. Nấu các loại nước sốt, nước cốt, chịu trách nhiệm chính chất lượng hàng hóa xuất ra cho 5 chi nhánh.
Điều phối hoạt động của Bếp trung tâm làm việc, đảm bảo số lượng, chất lượng và hình thức món ăn của bộ phận Bếp.
Nấu các loại nước sốt, nước cốt, chịu trách nhiệm chính chất lượng hàng hóa xuất ra cho 5 chi nhánh.
Khâu quản lý kho và kiểm hàng:
Quản lý, thống kê và dự đoán số lượng hàng hóa của Bếp, đảm bảo order hàng đủ và đúng quy trình. Giám sát quá trình nhập hàng hóa. Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, nguyên vật liệu bếp đúng quy trình và điều kiện ATVSTP Kiểm tra xuất nhập + tồn nguyên liệu theo mỗi ngày
Quản lý, thống kê và dự đoán số lượng hàng hóa của Bếp, đảm bảo order hàng đủ và đúng quy trình.
Giám sát quá trình nhập hàng hóa. Hỗ trợ sắp xếp hàng hóa, nguyên vật liệu bếp đúng quy trình và điều kiện ATVSTP
Kiểm tra xuất nhập + tồn nguyên liệu theo mỗi ngày
Khâu điều phối:
Sắp xếp lịch làm việc nhân viên theo nhu cầu của hệ thống. Đảm bảo đủ nhân sự trong thời gian cao điểm. Hỗ trợ training nhân sự mới về chuyên môn.
Sắp xếp lịch làm việc nhân viên theo nhu cầu của hệ thống.
Đảm bảo đủ nhân sự trong thời gian cao điểm.
Hỗ trợ training nhân sự mới về chuyên môn.
Khâu vận hành:
Kiểm soát và vận hành Cost tại Bếp trung tâm, đảm bảo tỷ lệ thâm hụt ở mức thấp để tối ưu lợi nhuận nhà hàng.

Với Mức Lương 20 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm full time ca 10 tiếng: 6h sáng – 18h tối (nghỉ trưa 12h – 14h) Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, độ tuổi từ 37 – 38 đổ lại. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Bếp trung tâm. Ưu tiên ứng viên mạnh mảng vận hành, không yêu cầu về ra món mới/ra menu. Vận hành và điều phối nhân sự hiệu quả, bằng trung cấp trở lên Có kiến thức về VSATTP, chịu được áp lực công việc. Có trách nhiệm với công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.
Làm full time ca 10 tiếng: 6h sáng – 18h tối (nghỉ trưa 12h – 14h)
Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí tương đương, độ tuổi từ 37 – 38 đổ lại.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại Bếp trung tâm.
Ưu tiên ứng viên mạnh mảng vận hành, không yêu cầu về ra món mới/ra menu.
Vận hành và điều phối nhân sự hiệu quả, bằng trung cấp trở lên
Có kiến thức về VSATTP, chịu được áp lực công việc.
Có trách nhiệm với công việc, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên (20 – 26 triệu + thưởng KPI, thưởng doanh số, tip) Bao cơm theo ca Thưởng KPI, thưởng nóng, tip,... Thưởng tháng lương 13, 14; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;... Được tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty; các khóa học phát triển năng lực. Khám sức khỏe hằng năm Chính sách bảo hiểm theo luật Môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến cao
Lương: thỏa thuận tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên (20 – 26 triệu + thưởng KPI, thưởng doanh số, tip)
Lương:
Bao cơm theo ca
Thưởng KPI, thưởng nóng, tip,...
Thưởng tháng lương 13, 14; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;...
Được tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty; các khóa học phát triển năng lực.
Khám sức khỏe hằng năm
Chính sách bảo hiểm theo luật
Môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TK22/1-TK22/2-TK22/3-TK22/4-TK22/5-TK22/6 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

