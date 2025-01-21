Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 107 tân cảng, phường 25, quận bình thạnh, HCM
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 23 Triệu
- Nơi làm việc ：Bình Thạnh, HCM
- Ngày phỏng vấn ： Thứ năm 27/03/2025
- Ngày bắt đầu ： dự kiến 01/05/2025
- Số lượng tuyển : 1 người
- Mức lương ：10,000,000vnd～23,000,000vnd
-Trợ cấp phỏng vấn：1,000,000 VND bất kể kết quả
Nội dung công việc：
• Có thể sử dụng tiếng Nhật, tiếng Anh
• Hỗ trợ team kinh doanh Nhật Bản
• Ghi biên bản họp (Nhật Bản, ngoài Nhật Bản) dịch họp tiếng Anh
• Các task văn phòng sử dụng Word、Excel、Power Point
Với Mức Lương 10 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật, với người Nhật
• Kinh nghiệm công việc sử dụng tiếng Nhật, tiếng Anh
Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
