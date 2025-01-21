Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 23 Triệu

Mức lương 10 - 23 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107 tân cảng, phường 25, quận bình thạnh, HCM

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 23 Triệu

- Nơi làm việc ：Bình Thạnh, HCM

- Ngày phỏng vấn ： Thứ năm 27/03/2025

- Ngày bắt đầu ： dự kiến 01/05/2025

- Số lượng tuyển : 1 người

- Mức lương ：10,000,000vnd～23,000,000vnd

-Trợ cấp phỏng vấn：1,000,000 VND bất kể kết quả

Nội dung công việc：

• Có thể sử dụng tiếng Nhật, tiếng Anh

• Hỗ trợ team kinh doanh Nhật Bản

• Ghi biên bản họp (Nhật Bản, ngoài Nhật Bản) dịch họp tiếng Anh

• Các task văn phòng sử dụng Word、Excel、Power Point

Với Mức Lương 10 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

# JOB REQUIREMENTS (Bắt buộc)

• Kinh nghiệm làm việc trong công ty Nhật, với người Nhật

• Kinh nghiệm công việc sử dụng tiếng Nhật, tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam

