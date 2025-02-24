Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ GCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 khu nhà vườn Vĩnh Hoàng giai đoạn 1, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Tìm hiểu, tư vấn giải pháp, sản phẩm công nghệ dịch vụ trong lĩnh vực CNTT/ Viễn thông.

• Chủ trì/phối hợp hồ sơ kỹ thuật Dự thầu và triển khai Dự án về CNTT/Viễn thông: Xây dựng tài liệu kỹ thuật, thiết kế, triển khai lắp đặt, cài đặt (OS Linux, CSDL) và tích hợp hạ tầng phần cứng CNTT (Switch, Router, Firewall...)

• Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công ty

• Có khả năng theo dõi công việc, phối hợp đội nhóm & quản lý thời gian tốt

• Thái độ & trách nhiệm, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* YÊU CẦU CƠ BẢN:

- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành Điện tử-Viễn thông/Công nghệ thông tin/Bưu chính viễn thông/Mật mã.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin/Viễn thông/ Thiết bị mạng/Bảo mật.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

* YÊU CẦU NÂNG CAO (Lợi thế cạnh tranh trong xét tuyển):

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ GCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ GCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin