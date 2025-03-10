Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý và phát triển hệ thống hạ tầng CNTT:

- Đảm bảo hệ thống mạng, máy chủ, và thiết bị phần cứng được lắp đặt và vận hành đúng cách.

- Đề xuất, lập kế hoạch nâng cấp và bảo trì các thiết bị CNTT như máy tính, hệ thống mạng.

2. Phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục:

- Phát triển các phần mềm giải quyết các nhu cầu vận hành trong nội bộ trường học.

- Tìm kiếm, đánh giá và triển khai các phần mềm hoặc ứng dụng phục vụ giảng dạy và học tập.

- Hỗ trợ giáo viên sử dụng các công cụ công nghệ trong lớp học, bao gồm các phần mềm học tập trực tuyến, nền tảng e-learning, và các công cụ khác.

3. Hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn:

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên, học sinh và nhân viên nhà trường khi gặp sự cố về CNTT.

- Đào tạo cho giáo viên và nhân viên về các phần mềm, công cụ công nghệ, và các kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT.

4. Quản lý dữ liệu và bảo mật:

- Quản lý hệ thống email, license Microsoft, Google, website của nhà trường.

- Đảm bảo an toàn cho các dữ liệu của nhà trường, bao gồm thông tin học sinh, giáo viên và tài chính.