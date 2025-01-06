Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thời Trang Pandemos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,400 - 1,600 USD

BRAND MANAGER

• Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu cho Brand

• Thực thi sử dụng ngân sách cho các kênh theo định mức đã được phê duyệt.

• Phối hợp triển khai kế hoạch MKT đã đề ra (Theo sát nhân sự cấp dưới trong việc triển khai Plan: xây dựng content, quản lý các trang mạng xã hội, làm việc với KOLs, báo chí, tổ chức event…) Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan đảm bảo các kế hoạch brand/marketing/truyền thông được thực hiện xuyên suốt và hiệu quả)

• Theo dõi ngân sách, hiệu quả truyền thông thương hiệu mỗi tháng, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

• Tổng hợp; báo cáo các hoạt động định kỳ

• Quản lý hiệu quả Digital

ONLINE BUSINESS MANAGEMENT

• Chịu trách nhiệm thúc đẩy doanh số kinh doanh kênh online

• Làm việc với Performance Marketing để đảm bảo một hành trình khách hàng liền mạch từ việc thu hút người dùng đến chuyển đổi

• Phụ trách là đầu mối với các bên thứ ba khi kết nối công cụ phục vụ cho sale online (ví dụ Pancake, zalo, sapo…. )

• Xử lý các sự cố với khách hàng thuộc phạm vi phân công.

• Hỗ trợ tham gia xây dựng các quy trình bán hàng, kịch bản tư vấn, kịch bản telesale phù hợp để đạt được mục tiêu doanh thu của đội nhóm