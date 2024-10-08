Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Mức lương
15 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Tham gia trực tiếp vào nhiều dự án đa dạng domain Thực hiện khảo sát, thu thập yêu cầu với khách hàng Biết cách phân rã sản phẩm, thành thạo các cách thức mô hình hóa thông tin, nghiệp vụ theo behavioral diagram, Viết đặc tả chi tiết, đầy đủ cho hầu hết các tính năng theo một trong 2 dạng use case hoặc user story. Ý tưởng hóa được các tính năng từ nhu cầu người dùng. Sử dụng tốt một trong các công cụ Figma, Axure RP, Draw. io..Balsamiq.. Báo cáo công việc phân tích cho trưởng nhóm Quản lý các yêu cầu khi làm việc với khách hàng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng nhóm và lãnh đạo Tham gia training và tự học hỏi kiến thức, công nghệ mới để áp dụng vào dự án. Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ khách hàng
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan hoặc tham gia khóa học và đã tham gia phát triển phần mềm Điểm cộng: Đạt chứng chỉ ECBA, CCBA Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ Có kinh nghiệm trong mảng bank/ thanh toán, ví điện tử là lợi thế lớn Cẩn thận, chi tiết, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Hiểu về quy trình phát triển phần mềm Có kiến thức căn bản về SQL Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư duy logic, tư duy phản biện và lập kế hoạch tốt Có thái độ tích cực, chủ động trong công việc, chịu được môi trường áp lực cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là 1 lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến. Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời. Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định. Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án. Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn... Có cơ hội thăng tiến Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài Có cơ hội công tác nước ngoài Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa

