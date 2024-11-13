Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH STEP IT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng B2B: Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các công ty, doanh nghiệp, và tổ chức tiềm năng nhằm giới thiệu và bán các khóa học lập trình, kỹ năng số, kỹ năng mềm và các khóa khác của STEP IT Academy.

Tư vấn giải pháp đào tạo: Hiểu nhu cầu của khách hàng để tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng mục tiêu phát triển kỹ năng của nhân sự công ty đối tác.

Hỗ trợ lên kế hoạch và ký kết hợp đồng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng và đề xuất các gói đào tạo, từ đó thúc đẩy ký kết hợp đồng.

Theo dõi và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Giữ liên lạc thường xuyên, chăm sóc khách hàng và tiếp nhận phản hồi để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Phối hợp và tham gia các hoạt động marketing: Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng bá dịch vụ đào tạo và tham gia các sự kiện hội thảo, hội nghị để tăng cường hình ảnh của STEP IT Academy trong cộng đồng doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm. Chấp nhận sinh viên mới ra trường, yêu thích lĩnh vực phát triển kinh doanh. (Có kinh nghiệm và data khách hàng là 1 lợi thế)

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt: Có khả năng lắng nghe, truyền đạt thông tin rõ ràng và tạo thiện cảm với khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm: Chủ động trong công việc, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến.

Yêu thích lĩnh vực giáo dục và công nghệ: Đam mê phát triển kỹ năng, cập nhật các kiến thức mới về lập trình và kỹ năng số.

Tiếng Anh: Trình độ đọc hiểu tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH STEP IT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và Thưởng:Thu nhập cạnh tranh với mức lương cơ bản và thưởng theo doanh số. Các phúc lợi theo luật lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Cơ hội phát triển trong môi trường năng động, sáng tạo, và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành.

Cơ hội phát triển và làm việc lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STEP IT ACADEMY VIỆT NAM

