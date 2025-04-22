Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD

- Nhận yêu cầu từ các phòng ban chức năng như sản xuất, nhân sự, kế hoạch để tạo ra các ứng dụng phần mềm nhằm chuyển đổi số.

- Đưa ra các phương án đối với các phòng ban chức năng.

- Lập kế hoạch cho phương án và thực hiện coding & deploy. Có kiến thức frontend: kinh nghiệm thực tế reactjs, redux từ 6 tháng trở lên

- Ưu tiên đã làm với nextjs, nest js, websocket, xử lý realtime

- Có kinh nghiệm thực tế backend nodejs expressjs

- Cơ sở dữ liệu: monogodb, sql server

- Có kinh nghiệm phát triển giao diện web tương thích trên nhiều thiết bị, tối ưu trải nghiệm người dùng (UX).

- Có kinh nghiệm triển khai dự án trên môi trường window server , linux và triển khai dự án trên docker

- Có tinh thần tự học và học hỏi. Ưu tiên ứng viên có sản phẩm demo.

Biết sử dụng git commit, quản lý version.