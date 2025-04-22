Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD

Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Mức lương
Từ 450 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô E

- 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Từ 450 USD

- Nhận yêu cầu từ các phòng ban chức năng như sản xuất, nhân sự, kế hoạch để tạo ra các ứng dụng phần mềm nhằm chuyển đổi số.
- Đưa ra các phương án đối với các phòng ban chức năng.
- Lập kế hoạch cho phương án và thực hiện coding & deploy. Có kiến thức frontend: kinh nghiệm thực tế reactjs, redux từ 6 tháng trở lên
- Ưu tiên đã làm với nextjs, nest js, websocket, xử lý realtime
- Có kinh nghiệm thực tế backend nodejs expressjs
- Cơ sở dữ liệu: monogodb, sql server
- Có kinh nghiệm phát triển giao diện web tương thích trên nhiều thiết bị, tối ưu trải nghiệm người dùng (UX).
- Có kinh nghiệm triển khai dự án trên môi trường window server , linux và triển khai dự án trên docker
- Có tinh thần tự học và học hỏi. Ưu tiên ứng viên có sản phẩm demo.
Biết sử dụng git commit, quản lý version.

Với Mức Lương Từ 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam hoặc nữ tuổi

Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E-1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội,

